Трамп прокомментировал сообщения об остановке переговоров США и Ирана

Президент США Дональд Трамп выступил с категоричным опровержением сообщений СМИ о том, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном якобы зашли в тупик и были прекращены.

В своем посте в социальной сети Truth Social американский лидер прямо назвал эти публикации ложью и недостоверными сведениями.

«Ложные новостные сообщения о том, что Исламская Республика Иран и США прекратили переговоры несколько дней назад, являются ошибочными и недостоверными», — написал Трамп, не приводя дополнительных деталей о текущем статусе диалога.

Это заявление стало первой официальной реакцией Белого дома на волну слухов, захлестнувших мировые информационные агентства после безрезультатных консультаций в Исламабаде.

Ситуация вокруг американо-иранских отношений остается крайне напряженной. Военная фаза конфликта началась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли серию массированных ударов по объектам на территории Ирана. По разным данным, жертвами этих атак стали более трех тысяч человек, что вызвало резкую эскалацию и поставило весь Ближний Восток на грань полномасштабной войны. После нескольких недель кровопролития, 8 апреля Вашингтон и Тегеран при посредничестве третьих стран объявили о временном прекращении огня сроком на две недели. Это перемирие было воспринято мировым сообществом с осторожным оптимизмом как шанс на начало мирного диалога.

Переговоры, которые состоялись после этого в пакистанской столице Исламабаде не привели к каким-либо прорывным соглашениям или конкретным договоренностям. Стороны разошлись, зафиксировав наличие серьезных разногласий по ключевым пунктам — от ядерной программы Ирана до вопросов территориальной безопасности в регионе. Несмотря на дипломатический провал и отсутствие видимого прогресса, официального заявления о прекращении переговорного процесса сделано не было. Более того, как подчеркивает Трамп, коммуникация продолжается, хотя и в более сдержанном ключе.