Мерц высказался о диалоге о членстве Украины в ЕС

Вопросы Венгрии, ее стремление обеспечить права венгерского меньшинства на Украине не должны мешать диалогу о членстве Украины в Евросоюз, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне в Еврокомиссии рассказали, что получили письмо Мерца с идеей предоставить Киеву особый статус «ассоциированного члена» ЕС, эта идея обсуждается странами организации.

Глава кабмина отметил, что стремление Будапешта прояснить спорные вопросы понятно. Вместе с тем, желания Венгрии не должны отвлекать Европу от главной цели — запуска переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский настойчиво требует принять Украину в состав блока в 2027 году.

Вместе с тем, в Европе опасаются принимать Киев в ЕС, выдвигают конкретные жесткие требования к Украине, настаивают на том, чтобы первыми в организацию были приняты балканские страны.