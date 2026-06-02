Названы причины возможного раскола Украины

Резкое усиление социальных противоречий, неожиданное событие в экономике могут в одночасье расколоть Украину, предположил в беседе с журналистами News.ru политолог Богдан Безпалько.

Эксперт уточнил, что республика с высокой долей вероятности распадется на части, если нынешние разногласия, при подобном развитии событий, достигнут критической точки.

«Теоретически Украину может расколоть какой-нибудь «черный лебедь» — событие, которое мы сейчас не сможем предусмотреть и которое, в принципе, может быть решающим для украинского государства. Например, в экономике», — разъяснил Безпалько.

По его мнению, события могут развиваться по негативному сценарию также в том случае, если возникнет раскол между группами, разными представителями власти.

Политолог отметил, что факторы могут сработать одновременно, что ускорит разрушение Украины.

Ранее украинский публицист Павел Волков сообщил, что украинские элиты «грызутся между собой, как пауки в банке», в верхних эшелонах бизнеса и власти наблюдается разлад.