Раскрыто, что лидеры G7 обсудят на саммите во Франции
Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что конфликт на Украине станет одной из ключевых тем предстоящего саммита «Большой семерки», который пройдет во Франции с 15 по 17 июня.
Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, глава американской дипломатии пояснил, что обсуждение украинского кризиса неизбежно в силу самого состава участников объединения.
«С учетом состава G7 российско-украинский конфликт всегда затрагивается, поскольку он напрямую касается минимум трех-четырех членов объединения на Европейском континенте», — отметил Рубио.
Это заявление подтверждает, что, несмотря на внутренние разногласия среди западных союзников по поводу объемов и сроков помощи Киеву, тема противодействия России остается в центре внимания «семерки».
Более того, Рубио раскрыл детали относительно состава участников встречи. По его словам, Франция, которая в этом году выступает организатором и хозяйкой саммита, направила приглашение Украине.
«Насколько я знаю, Украина была приглашена. Если я не ошибаюсь. И обычно есть еще пара приглашенных стран, не являющихся участницами G7», — уточнил госсекретарь.
Он добавил, что не помнит точно, кого именно французская сторона решила позвать дополнительно, но традиция приглашать два-три государства, не входящих в «семерку», сохраняется уже много лет.
Стоит напомнить, что предыдущие саммиты G7 также сопровождались приглашением украинских лидеров, что позволяло Зеленскому лично доносить до лидеров ведущих западных держав свои аргументы о необходимости военной и финансовой помощи. Однако нынешний саммит будет проходить в иной геополитической обстановке, чем год или два назад. Внутри самого клуба нарастают противоречия: европейские члены G7, особенно Германия и Франция, все чаще говорят о необходимости поиска дипломатического выхода из конфликта и выражают озабоченность по поводу затрат на военную поддержку Украины.
Саммит во Франции обещает быть непростым. Лидеры «семерки» попытаются выработать единую позицию по украинскому вопросу, а также по другим горячим точкам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и рост напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе.