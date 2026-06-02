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Выходец из СССР возглавил «Моссад»: историческое назначение в Израиле

Московский Комсомолециещё 2

Генерал-майор Роман Гофман официально вступил в должность главы внешней разведки 2 июня. Это самый высокий пост в структурах безопасности, который когда-либо занимал выходец из СССР. Подробности сообщает РИА Новости.

Выходец из СССР возглавил «Моссад»: историческое назначение в Израиле
© Global Look Press

По словам советника главы правительства Дмитрия Гендельмана, назначение стало событием исторического значения. Нетаньяху подтвердил принцип, что ключевые посты занимают наиболее компетентные специалисты независимо от происхождения. 

Церемония прошла в штаб-квартире «Моссада» с участием премьера, спикера парламента и начальника генштаба. Роман Гофман родился в Мозыре в 1976 году и репатриировался с семьей в 1990-м.

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Ранее командовал 7-й бронетанковой бригадой и региональной бригадой «Эцион», а с мая 2024 года занимал пост военного секретаря премьер-министра. Гофман сменил ушедшего в отставку Давида Барнеа.