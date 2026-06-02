Выходец из СССР возглавил «Моссад»: историческое назначение в Израиле

Генерал-майор Роман Гофман официально вступил в должность главы внешней разведки 2 июня. Это самый высокий пост в структурах безопасности, который когда-либо занимал выходец из СССР. Подробности сообщает РИА Новости.

По словам советника главы правительства Дмитрия Гендельмана, назначение стало событием исторического значения. Нетаньяху подтвердил принцип, что ключевые посты занимают наиболее компетентные специалисты независимо от происхождения.

Церемония прошла в штаб-квартире «Моссада» с участием премьера, спикера парламента и начальника генштаба. Роман Гофман родился в Мозыре в 1976 году и репатриировался с семьей в 1990-м.

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Ранее командовал 7-й бронетанковой бригадой и региональной бригадой «Эцион», а с мая 2024 года занимал пост военного секретаря премьер-министра. Гофман сменил ушедшего в отставку Давида Барнеа.