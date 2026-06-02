Американская журналистка пожаловалась на травлю из-за поездки в Россию

Американская журналистка Кэндис Оуэнс рассказала о том, что после поездки в Россию она столкнулась с травлей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Оуэнс, после поездки в Россию в ее сторону стали звучать нападки, а также обвинения в причастности к «русскому заговору».

«Они начали врать обо мне, говорить, что я еду сюда работать, сотрудничаю с такими-то людьми, меня финансируют, что я якобы нарушаю законы. Они пытаются внушить людям, что за простую поездку в Россию наступят юридические последствия. И с этим приходится иметь дело. Но правды в этом нет, так что мне все равно», — заявила она.

По ее мнению, авторы подобной критики хотят «криминализировать поездки в Россию». При этом Оуэнс добавила, что не испытывала давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Напомним, что Оуэнс стала известна как автор теории о том, что жена президента Франции Эммануэля Макрон Брижит родилась мужчиной. Несколько дней назад она прибыла в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме.