Внутренняя политика Владимира Зеленского привела к тому, что в стране сложилась сложная ситуация, в элитах наблюдается разлад, грызня, рассказал журналистам News.ru украинский публицист Павел Волков.

По его данным, Зеленский и его соратники построили жесткую властную вертикаль, отодвинули от кормушки прежние элиты, людей бывших президентов Украины, бизнесменов.

«Все эти люди оказались за бортом, их возможности принимать решения в стране были нивелированы. Плюс Зеленский еще показал, что может сажать в тюрьму кого захочет. Это, конечно, всем не понравилось», — разъяснил Волков.

По его словам, значимые акторы «грызутся, как пауки в банке». Он добавил, что кто-то из обделенных нынешним правительством представителей элиты в любой момент может пойти против Зеленского и согласиться на сделку с Россией на приемлемых условиях.

Кроме того, на пост президента могут претендовать председатель партии «Слуга народа», переговорщик Давид Арахамия, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (признан террористом и экстремистом в РФ), констатировал публицист.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.