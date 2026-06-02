Рубио: страны Западного полушария обязаны сотрудничать с США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны Западного полушария обязаны сотрудничать с Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал перед комитетом по международным отношениям сената США о приоритетах Вашингтона в Западном полушарии. По словам Рубио, это касается тех ситуаций, которые затрагивают интересы Белого дома. При этом, он подчеркнул, что такое сотрудничество «не является выбором».

«Сотрудничество с Соединенными Штатами по вопросам, затрагивающим наши интересы — не выбор. Мы использовали наши торговые связи, наше финансовое влияние и наш дипломатический авторитет, чтобы привести страны Центральной и Южной Америки в соответствие с нашими приоритетами», — заявил он.

Ранее Рубио также заявил, что США «могут быть либо величайшим другом, либо самым грозным врагом».