Рубио высказался о возможной сделке с Ираном

Сделка Соединенных Штатов и Ирана может сорваться, признал госсекретарь США Марко Рубио. Вместе с тем, добавил он, шансы на заключение мира все еще сохраняются, пишет РИА Новости.

В апреле Вашингтон и Тегеран заявили о введении режима прекращения огня и начале переговоров. На протяжении 7 недель стороны при помощи посредников в лице Омана и Пакистана обсуждали параметры мирного соглашения.

Президент США Дональд Трамп и другие официальные лица практически ежедневно делали пафосные заявления о переговорах, предрекали, что соглашение будет подписано в ближайшие дни.

1 июня Тегеран, на фоне неоднократных обстрелов со стороны США, блокады Ормуза, операций ЦАХАЛ в Газе и Ливане объявил о приостановке переговоров.

В Иране пояснили, что коалиция пересекла все красные линии, нарушила договоренности, не соблюдает режим прекращения огня, потребовали полного и немедленного вывода израильских военных из Ливана.

«Это [дипломатическая активность] не является гарантией того, что в конечном счете удастся заключить сделку», — признал Рубио.

Дипломат отметил, что США все же надеются на заключение мирной сделки и видят перспективу того, что договоренности будут достигнуты в ближайшие дни, возможно, недели.