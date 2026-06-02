В Польше заявили, что Зеленский остается у власти только благодаря Варшаве
Кандидат в премьер-министры Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что Владимир Зеленский остается у власти на Украине только благодаря помощи Варшавы. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Чарнека, именно Польша оказала Украине наибольшую помощь, а также «заставила весь мир поддержать Киев». Он также добавил, что сейчас Зеленский «бьет Польшу по лицу», когда присваивает одному из воинских подразделений ВСУ наименование «Имени героев УПА*» (признана в России экстремистской и запрещена).
Ранее Зеленский призвал население Украины готовиться к масштабному российскому удару.
