Киев старается ослабить Россию, вкладывает силы и средства в летнюю кампанию, так как понимает, что может не пережить зиму, рассказал журналистам News.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Накануне в офисе Владимира Зеленского заявили, что украинский лидер поручил прекратить боевые действия до зимы. Чиновники назвали эту цель своевременной, продуманной и реалистичной.

«В том, что Киев хочет закончить боевые действия до зимы, есть немного украинской хитрости и европейской жадности», — пояснил бывший парламентарий.

По его данным, план летней кампании ВСУ опирается на дроны как ближнего действия, способные расширить так называемую «килл-зону» на линии боевого соприкосновения до 60 км, так и дальнего действия, способные бить по целям, расположенным далеко от границы.

Вместе с тем, отметил Килинкаров, правительство Украины надеется завершить активные боевые действия к ноябрю, с тем, чтобы не сражаться зимой.

«Киев понимает, что если бои продолжатся зимой, европейцам придется больше платить», — уточнил политик.

Таким образом, ВСУ планируют летом атаковать Россию, осенью выйти на переговоры, запросить перемирие, чтобы пережить зиму, констатировал экс-депутат.

Килинкаров резюмировал, что хитрые планы Зеленского направлены не на завершение конфликта, а на его затягивание.