«Чертов сумасшедший» Нетаньяху и эскалация: зарубежные СМИ о войне на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху объявил о снижении Израилем интенсивности боевых действий в Ливане. Что происходит на Ближнем Востоке, и что об этом пишут зарубежные СМИ, в материале «Рамблера».

Накануне иранские государственные СМИ сообщили, что Тегеран приостановит обмен сообщениями с властями США. Этот шаг в Иране связали с ударами Израиля по Ливану, где находятся объекты движения «Хезболла». В Тегеране подчеркнули, что Ливан входил в число условий перемирия с США, но боевые действия там продолжаются. Тегеран также намерен «полностью заблокировать» проход через Ормузский пролив и «активировать другие фронты», в том числе Баб-эль-Мандебский пролив.

В тот же день президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил о том, что Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении боевых действий. По словам американского лидера, израильские войска «не пойдут в Бейрут» и что те, кто был в пути, «уже повернули назад», пишет Associated Press.

«Нетаньяху подтвердил факт разговора, но назвал его не столько сдерживающим фактором, сколько предупреждением. По его словам, он сообщил Трампу, что Израиль нанесет удары по целям в Бейруте, столице Ливана, если атаки «Хезболлы» не прекратятся», - отмечается в статье.

При этом источники портала Axios сообщили о том, что телефонный разговор между лидерами США и Израиля был очень напряженным и «изобилующим нецензурной лексикой».

В частности, по словам осведомленных источников, во время звонка Трамп накричал на Нетаньяху, назвал его «чертовым сумасшедшим» и обвинил в неблагодарности.

«Если бы не я, ты был бы в тюрьме... Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль», - приводит издание слова Трампа.

Второй источник, знакомый с содержанием разговора, сообщил, что Трамп на повышенных тонах спросил у своего собеседника, «что он, черт возьми, тот делает».

В свою очередь Ливан объявил о частичном прекращении огня между «Хезболлой» и Израилем, пишет Reuters.

«По данным посольства Ливана в Вашингтоне, соглашение не положит конец конфликту. Однако в нем содержится призыв к Израилю воздержаться от ударов по Бейруту и его пригородам, контролируемым «Хезболлой», в то время как поддерживаемая Ираном группировка прекратит свои нападения на Израиль», - отмечается в статье.

Агентство обратило внимание на то, что ни один президент США никогда не разговаривал с «Хезболлой», с посредниками или без них. Однако президент США Дональд Трамп, который первым объявил о заключении соглашения, сообщил, что движение «Хезболла» пообещало не нападать на Израиль.

Трамп стремится снизить напряженность в Ливане, чтобы сохранить возможность мирных переговоров с Ираном, утверждает Bloomberg.

При этом агентство отметило, что президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «по-разному описали телефонный разговор», темой которого стали боевые действиях в Ливане. И эти «противоречивые заявления являются очередным примером неоднозначных сигналов о прогрессе в мирном урегулировании конфликта, который длится уже четвертый месяц, унес тысячи жизней по всему региону и спровоцировал глобальный энергетический кризис».