«Чертов сумасшедший» Нетаньяху и эскалация: зарубежные СМИ о войне на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху объявил о снижении Израилем интенсивности боевых действий в Ливане. Что происходит на Ближнем Востоке, и что об этом пишут зарубежные СМИ, в материале «Рамблера».
Накануне иранские государственные СМИ сообщили, что Тегеран приостановит обмен сообщениями с властями США. Этот шаг в Иране связали с ударами Израиля по Ливану, где находятся объекты движения «Хезболла». В Тегеране подчеркнули, что Ливан входил в число условий перемирия с США, но боевые действия там продолжаются. Тегеран также намерен «полностью заблокировать» проход через Ормузский пролив и «активировать другие фронты», в том числе Баб-эль-Мандебский пролив.
В тот же день президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил о том, что Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении боевых действий. По словам американского лидера, израильские войска «не пойдут в Бейрут» и что те, кто был в пути, «уже повернули назад», пишет Associated Press.
При этом источники портала Axios сообщили о том, что телефонный разговор между лидерами США и Израиля был очень напряженным и «изобилующим нецензурной лексикой».
В частности, по словам осведомленных источников, во время звонка Трамп накричал на Нетаньяху, назвал его «чертовым сумасшедшим» и обвинил в неблагодарности.
Второй источник, знакомый с содержанием разговора, сообщил, что Трамп на повышенных тонах спросил у своего собеседника, «что он, черт возьми, тот делает».
В свою очередь Ливан объявил о частичном прекращении огня между «Хезболлой» и Израилем, пишет Reuters.
«По данным посольства Ливана в Вашингтоне, соглашение не положит конец конфликту. Однако в нем содержится призыв к Израилю воздержаться от ударов по Бейруту и его пригородам, контролируемым «Хезболлой», в то время как поддерживаемая Ираном группировка прекратит свои нападения на Израиль», - отмечается в статье.
Агентство обратило внимание на то, что ни один президент США никогда не разговаривал с «Хезболлой», с посредниками или без них. Однако президент США Дональд Трамп, который первым объявил о заключении соглашения, сообщил, что движение «Хезболла» пообещало не нападать на Израиль.
Трамп стремится снизить напряженность в Ливане, чтобы сохранить возможность мирных переговоров с Ираном, утверждает Bloomberg.
При этом агентство отметило, что президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «по-разному описали телефонный разговор», темой которого стали боевые действиях в Ливане. И эти «противоречивые заявления являются очередным примером неоднозначных сигналов о прогрессе в мирном урегулировании конфликта, который длится уже четвертый месяц, унес тысячи жизней по всему региону и спровоцировал глобальный энергетический кризис».