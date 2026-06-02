Пока вы не уснули: Зеленский об ударе возмездия и конфискация страной ЕС активов РФ

Зеленский прокомментировал массированный удар возмездия по Украине

Основной удар Вооруженных сил (ВС) России пришелся по Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар возмездия в Telegram.

«Под ударами также оказались Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области», — написал он.

Страна ЕС конфисковала российские активы

Финское ведомство, отвечающее за принудительное взыскание задолженностей, приняло решение об изъятии принадлежащих России активов на общую сумму около четырёх миллионов евро. Речь идёт о почти 3,7 миллиона евро, которые Москва перевела Хельсинки в рамках совместной программы приграничного сотрудничества Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

Герхарда Шредера заметили в Москве

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) находится в Москве. Об этом сообщил телеканал NTV.

Корреспондент NTV в Москве Райнер Мунц утверждает, что видел Шрёдера в отеле Kempinski. Не исключено, что экс-канцлер отправился в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня.

В США заявили о наличии доказательств, что Брижит Макрон - мужчина

Американская журналистка и блогер-миллионник Кэндис Оуэнс заявила ТАСС, что нашла доказательства того, что жена президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит - мужчина.

"Расследование уже завершено: не вызывает никаких сомнений, что Брижит Макрон - мужчина. Не в моем стиле распространять глупые теории заговора. Я изучила этот вопрос, исследовала его, и я говорю: это был школьный учитель Эмманюэля", - сказала Оуэнс.

Песков: "Война может быть завершена до конца суток"

Конфликт на Украине может быть завершен до конца суток, если Владимир Зеленский отдаст своим формированиям приказ уйти с территории российских регионов.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Харьковской области началась принудительная эвакуация

В прифронтовом Богодуховском районе Харьковской области началась принудительная эвакуация. Об этом в Telegram объявил глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

«Учитывая ситуацию с безопасностью и системные вражеские обстрелы, расширяем зону обязательной эвакуации на золочевском направлении», — говорится в публикации.

«Точнейший удар»: российские дроны совершили жесткую атаку на ВСУ

Российские военные атаковали пункт временной дислокации операторов БПЛА Вооруженных сил Украины на территории Сумской области. Об этом со ссылкой на Telegram-канал «Северный Ветер» пишет aif.ru.

По данным осведомленных источников канала, связанного с группировкой войск «Север», разведка обнаружила пункт временной дислокации на территории села Уланово.

Глава МИД Украины предложил три шага в ответ на массированный удар России

Западные партнеры должны усилить поддержку Киева. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига после массированного удара России, официальное заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Сибига предложил предпринять три конкретных шага для ответа: увеличить поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, усилить санкции против Москвы и продвинуть переговоры Украины о вступлении в Европейский союз (ЕС).

В Литве россиян обяжут бежать под флагом Украины

Организаторы забега на Куршской косе в Литве Trail Kuršių Nerija подготовили отдельные условия для желающих принять участие спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Волна».

В правилах названия обеих стран написаны с маленькой буквы, там также указывается, что россияне и белорусы не приветствуются на соревнованиях. Если спортсмены из этих стран все же хотят принять участие в забеге, им необходимо, помимо литовского ВНЖ, предоставить по запросу любые другие документы, осудить проведение СВО на Украине, бежать под украинским флагом и не претендовать на призы в случае победы.

Путин утвердил дополнительное условие для получения гражданства России

Кандидатам на получение гражданства Российской Федерации придется приложить еще одну справку к пакету необходимых документов. Указ о дополнительном условии подписал президент России Владимир Путин.

Согласно изменениям, внесенным в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства, при подаче заявления необходимо предоставить справку об отсутствии судимости. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

