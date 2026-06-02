Украинцы проиграют эту войну и им давно следовало бы сдаться ради собственной пользы.

Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, его слова приводит в соцсети X Clash Report.

«Некоторые европейские лидеры в основном сказали, что мы должны сражаться до последнего украинца, что я нахожу морально отвратительным», — заявил политолог.

Миршаймер отметил, что Украина находится в демографической смертельной спирали.

«Мы подталкиваем их бросать тела в мясорубку, хотя они все равно проиграют», — добавил он.

Профессор также указал, что британские, французские и немецкие лидеры действительно воодушевлены продолжением войны, но это потому, что их народ не умирает.

Ранее Миршаймер заявил, что Украина заинтересована в заключении мира с Россией, поскольку чем дольше Киев будет упорствовать, тем хуже будет его положение. По его словам, европейские лидеры не считают, что прекращение конфликта отвечает интересам Европы и Украины, однако его продолжение точно не в интересах Киева.