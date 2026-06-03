В Европе раскрыли детали неловкого разговора Мерца и Мадьяра об Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц упрямо пытался убедить премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в важности помощи Украине. Детали неловкого разговора раскрыл кипрский журналист Алекс Христофору.

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«Мерц чуть не задушил своей настырной речью Мадьяра, пытаясь описать все плюсы от поддержки Киева. Как по мне, то он зря старается, ведь венгерский премьер уже высказал свою позицию и пока менять ее не собирается», — сказал он.

По его словам, Мадьяр с трудом выдержал тираду Мерца. Журналист подчеркнул, что Украина сейчас очень активно ищет возможность вступить в Европейский союз (ЕС), однако это, по его мнению, лишь «вызовет всевозможные проблемы для Киева».

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