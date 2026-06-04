Американская журналистка Кэндис Оуэнс, находясь на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сфотографировалась на стенде со «злобным Макроном». Об этом сообщает RT.

На фото она позирует рядом с маской с недовольным лицом французского президента.

Телеканал устроил на ПМЭФ фотозону «15 злобных зрителей RT». На стене развешаны маски с лицами мировых политиков и общественных деятелей, которых больше всего раздражает работа телеканала.

Оуэнс неспроста выбрала для фото именно маску Эммануэля Макрона. Журналистка уже неоднократно делала громкие заявления в адрес французского президента и его супруги. Она утверждает, что Брижит Макрон — мужчина, и у нее есть доказательства этого, полученные в результате расследования.

Журналистка пояснила, что Брижит была школьным учителем французского лидера. Оуэнс также указала на абсурдность ситуации с судом. По ее словам, Брижит подала на нее в суд не за то, что та назвала ее мужчиной. Оуэнс отметила, что жену Макрона возмутил тот факт, что журналистка назвала ее воровкой из-за кражи документов сестры или брата.

В сентябре 2025 года Оуэнс заявляла о намерении добиться независимой экспертизы для определения биологического пола Брижит Макрон.