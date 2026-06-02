Мерц призвал Израиль соблюдать прекращение огня в Ливане

Правительство ФРГ призывает Израиль соблюдать перемирие в Ливане, а шиитскую организацию "Хезболлах" - прекратить наносить удары по территории еврейского государства. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с венгерским премьер-министром Петером Мадьяром в Берлине.

"Правительство ФРГ с большой тревогой наблюдает за недавней эскалацией насилия на юге страны (Ливана - прим. ТАСС)", - сказал он, отметив, что боевики "Хезболлах" должны сложить оружие.

"Правительство ФРГ также настоятельно призывает Израиль соблюдать согласованное перемирие и защитить гражданское население на юге Ливана. Мы призываем Израиль и Ливан продолжить путь прямых переговоров", - подчеркнул Мерц.

"Мы делаем все возможное для того, что способствовать деэскалации и восстановить соблюдение прекращения огня", - добавил он.