В прифронтовом Богодуховском районе Харьковской области началась принудительная эвакуация. Об этом в Telegram объявил глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

«Учитывая ситуацию с безопасностью и системные вражеские обстрелы, расширяем зону обязательной эвакуации на золочевском направлении», — говорится в публикации.

Согласно указу ОВА, эвакуации подлежат семь населенных пунктов, из которых будут вывезены порядка семи тысяч человек.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины запускали дроны для ударов по колледжу в Старобельске с территории Харьковской области. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, среди тех, кто наносил удар по колледжу, были бойцы украинского подразделения «Птицы Мадьяра».