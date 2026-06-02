Мадьяр допустил встречу с Зеленским на следующей неделе

Переговоры с Украиной о восстановлении прав закарпатских венгров на уровне экспертов продвигаются «обнадёживающе». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Он также подтвердил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе.

«В настоящее время между Украиной и Венгрией ведутся переговоры на техническом уровне относительно языковых, культурных и образовательных прав венгерского меньшинства, проживающего в Украине. Пока что эти переговоры продвигаются очень обнадёживающе», — сказал Мадьяр на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Он также выразил надежду на то, что на техническом уровне эти переговоры будут завершены на этой неделе.

Кроме того, Мадьяр сообщил, что готов к встретиться с Владимиром Зеленским «когда-нибудь на следующей неделе, если соглашения действительно удастся достичь».

На Закарпатье проживает около 150–200 тысяч этнических венгров. После принятия Украиной в 2017 году закона «Об образовании», ограничившего преподавание на языках меньшинств, Венгрия обвинила Киев в ассимиляции. Будапешт заблокировал заседания комиссии Украина — НАТО и Совета ассоциации Украина — ЕС.

В 2026 году новым премьером Венгрии стал Петер Мадьяр, сохранивший жёсткую позицию по этому вопросу. Он выдвинул 11 требований по восстановлению прав закарпатских венгров, включая возвращение венгерскому языку регионального статуса и открытие национальных школ.

Мадьяр назвал выполнение этих условий обязательным для одобрения Будапештом переговоров о вступлении Украины в ЕС. Встреча с Зеленским возможна только после получения от Киева соответствующих гарантий.