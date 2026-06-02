В Италии провели акцию в память о погибших в Старобельске

Итальянский активист Марко Мадзуччелли назвал гибель студентов в Старобельске (ЛНР) общей утратой для всего мира. В знак солидарности с семьями погибших он организовал памятную акцию в центре Милана, рассказали «Известия».

Дроны ВСУ в ночь на 22 мая нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа местного педагогического университета. В момент атаки в общежитии находились 86 учеников от 14 до 18 лет. В результате удара погиб 21 человек, более 40 пострадали.

Мадзуччелли, основатель «Русского дома Чезате», заявил в беседе с журналистами, что за каждым именем жертвы стоят несбывшиеся мечты, надежды и любовь, а близкие погибших сейчас переживают «боль, которую невозможно передать словами». Он подчеркнул, что посчитал своим долгом отреагировать на случившееся.

Акция памяти погибших прошла на площади Пьяцца-дель-Дуомо перед главным миланским собором. Собравшиеся почтили память жертв минутой молчания. Комментируя удар ВСУ по Старобельску, итальянский активист заявил о причастности Европы к атаке.