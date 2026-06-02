Канцлер Германии Фридрих Мерц считает военную поддержку Киева и антироссийские санкции верным средством для скорейшего завершения конфликта на Украине. Такое мнение он выразил на совместной пресс-конференции с венгерским премьер-министром Петером Мадьяром в Берлине.

"Мы не ослабим наших усилий для [поддержки] Украины. И они оказывают воздействие", - сказал Мерц.

Мерц резко высказался о России

"Так что санкции, как и военная поддержка Украины, являются верным средством, чтобы как можно скорее завершить эту войну", - считает канцлер.

Российская сторона неоднократно заявляла, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта на Украине.