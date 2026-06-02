Памятники советского периода, которые находятся в центре Кишинева, следует перенести в менее заметные места. Такое мнение выразил министр культуры Молдавии Кристиан Жардан в интервью Радио Молдова.

«Тема переноса памятников чувствительная и требует отдельного обсуждения по каждому объекту. Поскольку многие из них находятся в центре столицы и в хорошо заметных местах, их следовало бы перенести в другие локации», — заявил министр, сославшись на соответствующий опыт других стран.

Судя по всему, по мнению молдавский властей, центр столицы необходимо защищать не только от советских памятников, но и от людей, которые помнят и чтут историю: в этом году они не разрешили проводить мероприятия ко Дню Победы на центральной площади Кишинева.

Следует отметить, что в войне с памятью и собственным прошлым Молдавия не одинока. Днем ранее временная поверенная в делах Литвы Йоланта Тубайте была вызвана в МИД России, где ей заявили решительный протест в связи с планами литовских властей ликвидировать захоронения советских солдат.