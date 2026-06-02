На Украине высказались об обмене с Россией в формате «1000 на 1000»

Украина готова выполнять договоренности по обмену в формате «1000 на 1000». Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, передает Telegram-канал «Новости.Live».

«Переговоры не прекращались, несмотря на параллельные заявления, Украина готова выполнить договоренности», — заявил Юсов.

По его словам, Киев ведет переговоры о возвращении на Украину военнослужащих, находящихся в плену с 2022 года.

Ранее на Украину вернули более 500 тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.