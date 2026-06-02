В НАТО резко ответили на заявления Хегсета

Североатлантический альянс и его европейские члены активно выполняют «домашнее задание», которое им задали Соединенные Штаты, и больше не зависят от Вашингтона в вопросах обеспечения собственной обороны. Такое заявление сделал глава Военного комитета НАТО итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью телеканалу Al Arabiya.

Таким образом высокопоставленный военачальник ответил на недавние высказывания военного министра США Пита Хегсета, который позволил себе резкое заявление о том, что европейские союзники Вашингтона по НАТО якобы «пользуются щедростью американских налогоплательщиков», перекладывая бремя расходов на оборону на плечи США.

Адмирал Каво Драгоне категорически не согласился с такой оценкой.

«Мы делаем наше домашнее задание и не сидим ни у кого на шее», — подчеркнул он, напомнив, что страны альянса взяли на себя беспрецедентно серьезные финансовые обязательства еще на прошлогоднем саммите в Гааге.

Речь идет о решениях, принятых лидерами стран НАТО в июне 2025 года. Именно тогда, во многом под давлением американской администрации, был утвержден новый план по наращиванию военных бюджетов. Согласно достигнутым договоренностям, все члены альянса обязались увеличить расходы на оборону до 5 процентов от валового внутреннего продукта к 2035 году.

При этом структура этих расходов была детализирована, чтобы исключить их размывание на второстепенные нужды. Из установленных 5 процентов ВВП странам НАТО предстоит тратить 3,5 процента непосредственно на военные нужды — то есть на закупки новых вооружений, боеприпасов, содержание и оснащение своих вооруженных сил. Оставшиеся 1,5 процента ВВП должны направляться на так называемые инвестиции, связанные с обороной и безопасностью. В эту категорию входит развитие военной логистики, обеспечение мобильности войск (возможность быстро перебрасывать тяжелую технику через границы стран-союзниц), а также модернизация инфраструктуры, критически важной для обороноспособности.

Заявление адмирала Каво Драгоне призвано продемонстрировать, что Европа не просто пассивно воспринимает критику из Вашингтона, а планомерно движется к стратегической автономии в вопросах безопасности. Фактически, европейские члены НАТО пытаются доказать, что рост их военных бюджетов — это не жест доброй воли под давлением, а системная работа по стандартам, заданным США.

Традиционная модель, где США обеспечивают «зонтик безопасности», а Европа платит относительно небольшую долю, окончательно уходит в прошлое, уступая место требованию равноправного бремени. Европа, судя по риторике адмирала, готова это бремя нести, но не желает слышать упреков в иждивенчестве.