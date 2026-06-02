«Ей конец»: Армению предупредили о надвигающейся катастрофе

Отношения Еревана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обострились перед выборами в парламент Армении. Главной причиной споров стала попытка Еревана одновременно сохранить экономические выгоды от ЕАЭС и продолжить сближение с Евросоюзом, пишет «Царьград».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пока страна не собирается выходить из ЕАЭС. Власти республики планируют совмещать оба направления до тех пор, пока это возможно. Однако партнеры по союзу - Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия - с такой позицией не согласны. Они считают, что западный курс Еревана угрожает общей экономической безопасности, и требуют как можно скорее провести в Армении общенациональный референдум, чтобы люди сами выбрали один из союзов.

На саммите в Астане партнеры прямо предупредили Армению о последствиях. Если Ереван начнет переходить на стандарты ЕС, экономическое сотрудничество будет затруднено, а членство в ЕАЭС приостановят. Для граждан Армении это означает потерю льгот при работе в России, а для самой республики - отмену бесплатных пошлин на газ, нефть и алмазы. По оценкам экспертов, если Армения начнет покупать российский газ по рыночным ценам Европы, страна потеряет как минимум 14 процентов своего ВВП.

Пашинян: референдум по вступлению в ЕС возможен после статуса кандидата

Одним из примеров возможных трудностей «Царьград» называет требования Евросоюза закрыть Армянскую АЭС, которая работает на российском топливе и обеспечивает страну дешевой электроэнергией. Взамен ЕС предлагает выделить 25 миллионов евро на развитие солнечных станций и мощностей для хранения энергии, однако специалисты считают эту сумму крайне малой для полноценной компенсации.

В статье отмечается, что на фоне глобального распада мира на отдельные экономические зоны странам становится все сложнее балансировать между разными центрами силы - «сидеть на двух стульях» западные страны сейчас позволяют разве что крупным игрокам уровня Индии из-за ее масштабного экономического и демографического потенциала.

Несмотря на жесткие предупреждения и отзыв российского посла в Москву для консультаций, Пашинян отказался проводить референдум сейчас. По его словам, голосования не будет, пока Евросоюз не предоставит стране официальный статус кандидата. По версии «Царьграда», окончательное решение о том, по какому пути пойдет государство, жителям Армении придется принимать уже 7 июня на парламентских выборах.