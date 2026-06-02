Американская журналистка и блогер-миллионник Кэндис Оуэнс заявила ТАСС, что нашла доказательства того, что жена президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит - мужчина.

"Расследование уже завершено: не вызывает никаких сомнений, что Брижит Макрон - мужчина. Не в моем стиле распространять глупые теории заговора. Я изучила этот вопрос, исследовала его, и я говорю: это был школьный учитель Эмманюэля", - сказала Оуэнс.

В США назвали настоящее имя Брижит Макрон

"Вот что безумно. Брижит подала на меня в суд не за то, что я назвала ее мужчиной. Нет. Она подала на меня в суд за то, что я сказала, что она украла документы своей сестры или своего брата. Она утверждает, что я назвала ее воровкой, но не мужчиной. Это полное сумасшествие", - добавила журналист.

Оуэнс - представительница консервативных кругов США, ведущая популярного подкаста, на ее YouTube-канал подписаны более 6 млн человек. С марта 2024 года она неоднократно заявляла, что Брижит Макрон на самом деле родилась мужчиной. Ранее президент Франции и его жена собирались представить суду доказательства, опровергающие утверждения Оуэнс.