В НАТО прокомментировали падение БПЛА на крышу дома в Румынии

Глава Военного комитета НАТО итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что инцидент с падением БПЛА на крышу дома в Румынии был случайностью и действием против НАТО не является.

По словам Драгоне в интервью Al Arabiya, инцидент является случайностью, и назвать его действием против НАТО и нападением нельзя.

При этом, Драгоне отметил, что НАТО уже предпринимает шаги для того, чтобы укрепить оборону восточного фланга Европы, также альянс намерен направить туда дополнительные силы.

Ранее Песков заявил, что реакции на слова Путина об упавшем дроне Кремль от Румынии не получал.