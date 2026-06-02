Референдум по вопросу вступления республики в ЕС состоится только после того, как страна официально обратится в Евросоюз с соответствующей просьбой и получит статус кандидата. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян газете «Известия».

«Сначала мы должны быть кандидатом или уже официально обратиться к ЕС для вступления. Пока этого нет, нет вопроса о референдуме», — сказал он.

