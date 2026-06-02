Найдено объяснение жесткой критике Трампа в адрес Нетаньяху

Американское руководство начало понимать, что Израиль намеренно втянул США в войну против Ирана, именно с этим связана резкая критика президента Дональда Трампа в адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Такое мнение высказал aif.ru заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

Ранее издание Axios сообщило, что 1 июня в ходе телефонного разговора, «изобилующего нецензурной лексикой», президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Разговор состоялся после того, как, по данным осведомленных источников, Иран пригрозил прекратить мирные переговоры с США.

По мнению политолога Владимира Шаповалова, если сообщения американской прессы соответствуют действительности, то конфликт между Трампом и Нетаньяху стал следствием позиции Ирана.

«А позиция Ирана, в свою очередь, является следствием атак, которые совершает Израиль. До американского руководства стало доходить, что это Израиль спровоцировал конфликт, втянул в него США и продолжает идти по пути эскалации», — подчеркнул Шаповалов.

При этом заместитель директора Института истории и политики МПГУ констатировал, что интересы США и Израиля на Ближнем Востоке «отнюдь не совпадающие».

Напомним, что после атаки США и Израиля на Иран 28 февраля Тегеран фактически заблокировал Ормузский пролив. До конфликта через него проходило около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов. Блокада привела к резкому росту цен на энергоносители.