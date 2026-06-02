В Тбилиси обвинили посла Германии в ксенофобии

Председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили назвал «однозначно ксенофобским» заявление посла Германии в Грузии Петера Фишера о том, что грузины хотят в ЕС и «не хотят быть русскими, турками, иранцами или азербайджанцами», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это однозначно ксенофобское заявление и в таком чувствительном регионе может привести к эскалации между странами и народами», – заявил председатель комитета парламента Грузии телекомпании «Имеди».

По его словам, «посол Фишер перешел все границы, сделав такое неприемлемое для нас заявление».

«Мы очень ждем, когда завершится этот тяжелый период (пребывания посла Германии), он уедет и будет назначен новый посол», – сказал Леван Махашвили.

Посол Фишер регулярно подвергает критике власти Грузии, которые, в свою очередь, обвиняют его в нарушении Венской конвенции и поддержке радикальной оппозиции.