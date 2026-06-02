Роль России и Китая в конфликте Ирана с США оценили

Иран в ответ на попытки США выиграть время будет укреплять связи с Россией и Китаем. Об этом заявил глава аналитического центра «Институт возрождения политики» в Тегеране Мехди Харратиян в интервью Newsweek.

«В ответ на такую стратегию Тегеран, естественно, будет стремиться к беспрецедентному укреплению отношений с Пекином и Москвой, чтобы решать экономические проблемы и, при необходимости, подготовиться к возвращению к военному противостоянию», — сказал он.

По его словам, Вашингтон считает, что из-за растущих экономических проблем Иран капитулирует перед США, при этом американский лидер Дональд Трамп не хочет чтобы новый виток конфликта вышел из-под контроля и поставил его в политически невыгодное положение.

Бывший сотрудник Госдепартамента США Джон Альтерман также оценил роль Москвы и Пекина в конфронтации США и Ирана. Он отметил, что Китай и Россия помогали Ирану с самого начала конфликта, они заинтересованы в том, чтобы «США отвлекались на угрозы, не связанные с ними, и в том, чтобы доминирование США подвергалось сомнению».

Ранее спикер иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф предупредил, что Иран вновь приостановит переговоры с США, если Израиль продолжит военную операцию против Ливана.