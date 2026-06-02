В России оценили будущее отношений с Сербией после ухода Вучича

Политолог Алексей Мартынов в разговоре с Рамблером прокомментировал решение сербского лидера Александара Вучича не выдвигаться на новый президентский срок в 2027 году и оценил перспективы отношений Москвы и Белграда. По мнению эксперта, смена главы государства не избавит Сербию от колоссального давления со стороны Брюсселя, однако прагматичный экономический интерес заставит новое руководство сохранить ключевые контакты с Россией.

Ранее Вучич заявил, что не намерен баллотироваться на новый срок. Его нынешний срок истечет в 2027 году. При этом Вучич не исключил, что займет пост премьер-министра, так как его партия нуждается в нем как в политике.

Говоря о возможном изменении внешнеполитического курса Сербии после ухода Александара Вучича, Мартынов отметил, что ключевые проблемы Белграда связаны не с личностью конкретного лидера, а с географическим положением страны. По его мнению, Сербия находится в жесткой зависимости от окружения, из-за чего Брюссель продолжит оказывать на нее беспрецедентное давление, требуя уступок по ключевым вопросам.

Кто бы ни пришел на смену Вучичу, он столкнется с той же самой проблемой. И, конечно, дело здесь не в Вучиче, а в географии и в тех противоречиях, в том когнитивном диссонансе, который в последние десятилетия впитывает сербское общество. С одной стороны — это историческая близость к России, к русским, к русской культуре. А с другой стороны — та география, в которой они находятся, и та зависимость от соседей, в которой они пребывают. Особенно в последние годы оголтелая русофобия точно находится в когнитивном диссонансе с ментальным историческим сознанием сербского общества. Плюс те проблемы, которые Сербии достались в наследство от жесткого расчленения Югославии: я имею в виду и косовский вопрос, и вопрос территорий, где компактно проживают сербы. Это колоссальный клубок проблем, который остается в наследство следующему президенту. При этом политика выкручивания рук Сербии со стороны Брюсселя, безусловно, продолжится. Алексей Мартынов Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ

Отдельно эксперт остановился на ультиматумах, которые Брюссель ставит перед Белградом, и оценил риски отмены безвизового режима для граждан РФ. По его словам, евроинтеграция требует от сербского руководства болезненных уступок, а способность республики сопротивляться этому давлению во многом зависит от настроений нового поколения, чьи ценности постепенно смещаются в сторону Европы.

«Очередное жесткое требование со стороны Брюсселя — это отказ от безвизового режима с Россией. Этот вопрос буквально сейчас стоит в повестке дня. Конечно, такое решение скажется на тех гражданах РФ, кто находится в Сербии или имеет там вид на жительство — им придется как-то оформлять документы, так что сложности явно грядут. Помимо этого, европейские чиновники требуют от Белграда отказаться от своей исторической памяти: забыть бомбардировки НАТО и косовский вопрос, который всегда был духовным сердцем сербской культуры. Весь вопрос в том, насколько Сербия сможет этому давлению противостоять. С одной стороны, Европа ближе, и взаимодействие с ней — это вопрос выживания. С другой стороны, в стране уже выросло новое поколение политиков и молодежи. Многие из них прошли через европейские университеты и работу, у них во многом смещено ценностное ядро в сторону личного благополучия. Ожидать ли резкого охлаждения связей после ухода Вучича — прогнозировать трудно, но наши отношения уже сейчас трудно назвать безоблачными, поскольку экономическое взаимодействие географически сильно затруднено», — сказал Мартынов.

Оценивая дальнейшие перспективы взаимодействия между Москвой и Белградом, политолог выразил уверенность, что Россия в любом случае будет готова выстраивать конструктивный диалог с преемником Вучича. Как отметил Мартынов, для самой Сербии разрыв связей с РФ экономически невыгоден, поскольку прагматичные интересы государства, особенно в энергетической сфере, перевешивают навязываемую Западом идеологию.

«Москва со своей стороны, безусловно, будет готова выстраивать отношения и с новым руководством Сербии. Если мы априори предполагаем, что следующий, кто идет за Вучичем, будет соответствующим образом вести ответственную политику в интересах Сербии как государства и сербского общества, то, конечно, глупо отказываться от тех возможностей, которые дают хорошие отношения с Россией. Это связано и с энергоносителями, и со много чем еще. Мы видим аналогичную ситуацию в Венгрии: зачем им отказываться от российских энергетических контрактов, если они крайне выгодны, а Европа взамен ничего не предлагает? Сербы приблизительно в той же самой парадигме живут. Другое дело, что у нас и сейчас далеко не безоблачные отношения с Сербией, хотя и хорошие. Взаимодействие затруднено тем, что между Россией и Сербией находится несколько государств, и прямых возможностей взаимодействия практически нет», — подчеркнул политолог.

