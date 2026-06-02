«Сначала санкции, разговоры - потом»: что войдет в новый пакет санкций ЕС

Евросоюз спешит согласовать 21-й пакет санкций к концу следующей недели, пишет Politico. Что в него войдет? Новые меры, направленные против доходов России от нефти, а также санкции против банков и «теневого флота», сообщили изданию три дипломата и представители ЕС. Санкции, которые ЕС планирует представить на следующей неделе, показывают, что Брюссель удваивает ставку на стратегию давления на Россию, а не на поиск переговоров. И это происходит несмотря на призывы некоторых лидеров назначить «специального посланника» по украинскому кризису. По данным Politico, в руководстве ЕС считают, что назначение спецпосланника на данном этапе может «подорвать усилия по оказанию давления на Россию» в важный для Украины момент. По версии издания, между переговорами с Москвой и санкциями Евросоюз сделал свой выбор: сначала санкции, разговоры - потом.

Одно из ключевых предложений нового пакета санкций - зафиксировать потолок цен на российскую нефть. Срок действия нынешнего потолка истекает этим летом, и если ничего не предпринять, он автоматически скорректируется в сторону повышения. Несколько стран настаивают на том, чтобы заморозить цену на текущем уровне. При этом дипломаты отмечают, что полный бан на российскую нефть, как и предлагаемый запрет на обслуживание танкеров, вряд ли будет одобрен. По информации Politico, Евросоюз может «продолжить санкции» против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть». Кроме того, ожидаются новые ограничения против судов «теневого флота» и обслуживающих их сервисов. Также в санкционный список могут включить главу Русской православной церкви, патриарха Кирилла. Прошлую попытку ввести против него санкции заблокировала Венгрия.

Почему жизнь в США становится невыносимой

Жизнь в Америке стала пугающе дорогой, и избиратели отчетливо ощущают этот удар по своим кошелькам, пишет The i Paper. По данным Бюро статистики труда США, потребительские цены сейчас почти на 23 процента выше, чем пять лет назад. Майский индекс экономического доверия Gallup показал, что американцы настроены рекордно пессимистично с 2022 года: 49 процентов опрошенных назвали экономические условия в стране плохими. Лишь 16 процентов американцев считают текущую экономическую ситуацию отличной или хорошей. Всё это не сулит ничего хорошего президенту Дональду Трампу и его Республиканской партии на промежуточных выборах осенью. Президент, избранный для борьбы с инфляцией и высокими ценами, в итоге лишь подстегнул рост расходов: его пошлины на импортные товары и непопулярная война с Ираном, которая привела к закрытию Ормузского пролива, спровоцировали резкий взлет цен на нефть и удобрения.

Житель Нью-Йорка рассказал The i Paper, что больше «не может позволить себе свою жизнь». Для безумно дорогого города это стало обычным делом. Мужчина отметил, что стоимость страховки его дома взлетела до небес: страховые компании повсеместно поднимают взносы, чтобы покрыть выплаты за последствия недавних разрушительных лесных пожаров в Калифорнии и ураганов во Флориде. Стоимость медстраховки собеседника газеты тоже выросла. У него очень высокая франшиза - это значит, что первые десять тысяч долларов за любые медицинские услуги он должен платить из своего кармана. Обычные роды стоят здесь не менее 15 тысяч долларов, а экстренное кесарево сечение обойдется уже дороже 30 тысяч долларов. Трамп отменил субсидии на страховку Obamacare, что привело к увеличению страховых взносов для миллионов американцев. Между тем, средняя арендная плата на Манхэттене составляет 4730 долларов в месяц, галлон молока в магазине за углом стоит 10 долларов, а цены на бензин - 4,50 доллара за галлон по сравнению с 2,88 доллара до войны с Ираном. В ноябре миллионы американцев смогут высказать свое мнение об экономике при Трампе на выборах.

Крах коалиции Нетаньяху: Израиль идет на досрочные выборы

Израильский парламент (Кнессет) сделал первый серьезный шаг к досрочным выборам: после долгих дебатов депутаты единогласно (106 голосами) одобрили в первом чтении законопроект о самороспуске, пишет The Times of Israel. Пойти на этот шаг правящую коалицию вынудил бунт ультраортодоксальной партии UTJ, которая заявила о выходе из правительства из-за провала закона об освобождении студентов религиозных школ (иешив) от службы в армии. Премьер Биньямин Нетаньяху признался, что у коалиции просто нет нужного количества голосов для принятия этой спорной и полной лазеек инициативы, особенно на фоне войны с Ираном. Точную дату голосования пока не утвердили из-за внутренних споров: ультраортодоксы хотят провести выборы в начале сентября перед религиозными праздниками, тогда как сам Нетаньяху умоляет их не торопиться, предупреждая, что сентябрьские выборы «похоронят» шансы правого блока на победу. В итоге дату определят перед финальными чтениями законопроекта, но пока ориентируются на промежуток между 8 сентября и 20 октября.

Оппозиция встретила новость о роспуске парламента с воодушевлением, назвав нынешний кабинет министров самым «катастрофическим» в истории страны из-за провалов в Газе, Ливане и Иране, а также падения международного авторитета Израиля. Лидер оппозиции Яир Лапид уже призвал коллег объединиться вокруг фигуры бывшего премьера Нафтали Беннета ради победы на выборах, хотя другие оппозиционные лидеры (например, Авигдор Либерман) пока не спешат поддерживать единого кандидата и откладывают этот вопрос на потом. Параллельно с подготовкой к выборам правящая коалиция пытается в спешном порядке протолкнуть несколько скандальных законов - в частности, инициативы по ограничению полномочий генерального прокурора, защите чиновников от уголовного преследования и взятию под государственный контроль бюджета общественной телерадиокомпании «Кан». После окончательного роспуска Кнессета принимать новые законы станет гораздо сложнее, так как работу всех парламентских комитетов придется согласовывать со специальной комиссией, куда входят представители как правящей коалиции, так и оппозиции.

Европа в шаге от «горячей» войны

Автор итальянской газеты AntiDiplomatico опасается, что мир стремительно приближается к настоящей, «горячей» войне, которая может затронуть итальянцев напрямую. ЕС уже годы живет в условиях военной экономики, урезая бюджеты на медицину, образование и социальную сферу ради закупки вооружений. Но сейчас ситуация обостряется: Европа фактически превратилась в тыл воюющей страны. Она производит оружие, которое отправляет в зону конфликта для ударов по территории другой державы, а на Украине уже находятся западные военные, координирующие атаки по России. Лидеры европейских стран открыто готовят общественное мнение к неизбежному столкновению, создавая образ врага через СМИ, и соревнуются в воинственной риторике. Президент Франции Эммануэль Макрон грозит прямым вмешательством в случае атаки со стороны Белоруссии, в Германии идет подготовка к боевым действиям, а главный дипломат ЕС Кая Каллас прямо увязывает противостояние с Россией и будущий конфликт с Китаем. При этом никаких дипломатических инициатив нет - ставка сделана исключительно на опасную иллюзию, что другая сторона никогда не решится на ответный удар.

По мнению автора статьи, в этот критический исторический момент нужно отбросить все прежние политические споры - разногласия между правыми и левыми, дискуссии о минимальной зарплате или миграции: в случае начала большой войны все эти темы потеряют всякий смысл. Единственное реальное и важное разделение сегодня проходит между теми, кто хочет остановить конфликт, и теми, кто готов бесконечно пересекать «красные линии». В ЕС трезво оценивает масштаб катастрофы разве что папа пимский, но его призывы игнорируются европейскими лидерами. Поскольку у сторонников мира нет колоссальных финансовых и медийных ресурсов, которыми обладает «партия войны», создание новой политической партии не имеет смысла. Единственный выход - отложить в сторону любые амбиции и разногласия ради одной общей цели: формирования мощного общественного движения, которое потребует немедленных переговоров, смены воинственного руководства Евросоюза и заключения нового договора о международной безопасности, учитывающего интересы как украинцев, так и россиян. Времени на споры и пустые обиды больше нет, завтра может быть уже слишком поздно, считает автор статьи.

Как «Братья-мусульмане»* тихо покоряют Британию

«Братья-мусульмане»* (организация признана террористической и запрещена в России) представляют собой крайне сложную, разветвленную и законспирированную структуру, которая совмещает в себе черты политической организации, религиозной миссии и глобальной бизнес-сети, пишет UnHerd. По словам автора статьи, это движение действует в тени и делает ставку на стратегию мягкого, постепенного внедрения в институты западных стран. Автор утверждает, члены организации вербуют в свои ряды исключительно высокообразованных и амбициозных профессионалов, которые затем проникают в ключевые сферы общественной жизни: от образования и здравоохранения до медиа и органов правосудия. В Британии, по его словам, влияние «Братьев-мусульман»* зашло настолько далеко, что их экстремистская литература свободно распространяется в тюрьмах, а связанные с ними деятели консультируют мусульманские политические платформы, влияя на результаты парламентских выборов. При этом организация умело использует западную леволиберальную повестку (борьбу с исламофобией, деколонизацию и защиту Палестины), чтобы сделать свои лозунги мейнстримом и заставить правозащитников невольно работать на исламистов.

По мнению автора статьи, главная опасность заключается в том, что за маской респектабельности и умеренности скрывается жесткая идеология превосходства ислама, конечная цель которой - постепенное подчинение Запада и установление религиозного контроля. Семья и повседневная жизнь последователей «Братьев-мусульман»* жестко регламентированы: например, их правила запрещают мусульманкам выходить замуж за немусульман, что гарантирует сохранение и расширение общины из поколения в поколение. Автор статьи подчеркивает, что западные правительства совершают фатальную ошибку, спонсируя структуры, связанные с исламистами, и предоставляя им налоговые льготы под видом благотворительности, поскольку эти деньги фактически идут на подрыв демократических институтов. Бороться с организацией обычными запретами невозможно, так как у нее нет единого официального юридического лица - это «сеть сетей». Чтобы остановить эту скрытую экспансию, европейским государствам необходимо полностью прекратить любое сотрудничество с исламистскими группами, лишить религиозные организации автоматического статуса благотворительных фондов и создать независимые аналитические центры для изучения и разоблачения механизмов политического ислама, считает автор статьи.

