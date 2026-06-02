Задержанный Францией танкер Tagor прибыл на место якорной стоянки

Задержанный французскими Военно-морскими силами танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом, прибыл в залив Дуарнене на северо-западе Франции, куда он был перенаправлен на якорную стоянку. Об этом во вторник, 2 июня, сообщили в РИА Новости со сслыкой на данные портала по отслеживанию судов MarineTraffic.

— По данным MarineTraffic, танкер уже находится на месте. Он должен простоять у берегов Франции как минимум несколько дней, пока расследование в его отношении продолжается, — говорится в материале.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее сообщил о задержании танкера, который якобы следовал из Мурманска.

Изначально в Сети появилась информация о том, что танкер шел под флагом Мадагаскара. Однако позже выяснилось, что он был под флагом Камеруна. При этом французский ВМФ считает, что оно принадлежало российскому «теневому флоту». До этого власти страны уже задерживали подобные танкеры. Экипаж нескольких из них состоял из иностранцев, но судно все равно связывали с РФ.

Зачем за рубежом задерживают танкеры и почему их «приписывают» России, разбиралась «Вечерняя Москва».