На Западе предупредили о последствиях задержания Францией танкера из России

Задержание Францией следовавшего из России нефтяного танкера «Тагор» может спровоцировать вооруженный конфликт с российской стороной. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«Мы все проигрываем, когда от свободы перемещения отказываются, а морские суда становятся целями захватов. Очередной шаг к войне», — сказано в публикации.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео задержания танкера. По его словам, операция была якобы произведена «в строгом соответствии с морским правом».

«Эта операция была проведена в Атлантике, в международных водах, при поддержке ряда партнеров, включая Соединенное Королевство», — написал французский лидер.

Посольство России в Париже заявило, что капитаном танкера «Тагор», который задержали Военно-морские силы Франции, мог быть россиянин. Российское представительство запросило у Парижа информацию о наличии граждан РФ на судне, однако французский МИД до сих пор не предоставил ответа.