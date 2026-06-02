В США нашли тело одной из таинственно пропавших ученых

В Карсонском национальном лесу штата Нью-Мексико в США нашли тело одной из ранее 11 пропавших ученых. Об этом в Facebook сообщили в местной полиции.

Речь идет о Мелиссе Касиас, которая пропала без вести 26 июня 2025 года. В полиции рассказали, что женщина отвезла мужа на работу и вернулась домой, сославшись на забытый пропуск. Она оставила дома личный и рабочий телефоны, с которых были удалены все данные и сброшены настройки.

Касиас работала в Национальной лаборатории Лос-Аламоса в Нью-Мексико. Она участвовала в разработках в области ядерного оружия и считалась специалистом в этой области.

" ...турист обнаружил человеческие останки… в Карсонском национальном лесу… Личность была достоверно установлена как пропавшая Мелисса Касиас", - говорится в сообщении полиции.

В феврале 2026 года в Нью-Мексико загадочно исчез бывший генерал-майор ВВС США Уильям Нил Маккасланд, который ранее возглавлял Air Force Research Laboratory, и был также, как и Касиас, связан с Лос-Аламосской национальной лабораторией (созданная в 1943 году сверхсекретная лаборатория ядерных исследований – прим. ред.) и имел доступ к секретной информации.

Полицейские сообщили, что телефон Маккасланда, очки и другие вещи остались дома, при этом отсутствовали походные ботинки, кошелек и револьвер 38-го калибра.

Fox News ранее сообщил, что в США с 2023 года при невыясненных обстоятельствах погибли или пропали без вести не менее восьми ученых, изучавших космос и ядерную физику.