Машинисты лондонского метро начали забастовку

Забастовка машинистов метро началась в британской столице. Это первая из двух стачек, запланированных на эту неделю, вторая ожидается 4 июня. Как и в апреле этого года, акция протеста устроена железнодорожным, морским и транспортным профсоюзом RMT, который выступает против введения четырехдневного, но более напряженного графика.

В течение дня полностью не будут обслуживать пассажиров две очень загруженные линии - Пикадилли и Кольцевая. Частично не курсируют поезда на Центральной линии и на Метрополитен-лайн. Это приводит к росту нагрузки на других линиях. К тому же, они закончат сегодня работу раньше обычного - пассажирам рекомендуют завершить все поездки до 21:00 (23:00 мск).

Аэропорт Хитроу, до которого можно добраться по линии Пикадилли, запустил на время перебоев в движении поездов автобусные маршруты.

Переговоры между RMT и организацией Transport for London, отвечающей за работу пассажирского транспорта в британской столице, не сняли противоречий.