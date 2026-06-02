Вучич высказался о вступлении Сербии в Евросоюз

Сербия не откажется от пути в Европейский союз, с каким бы давлением он ни столкнулся. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил президент Сербии Александар Вучич.

"Мы на пути в Евросоюз. Неважно, с каким давлением нам придется столкнуться. Мы не свернем с пути", — сказал он.

Вучич подчеркнул, что Белград "выполнит свою работу" по соблюдению критериев на вступление в ЕС.

Также президент Сербии сообщил, что страна не будет отменять безвизовый режим с Россией.

До этого сообщалось, что в парламенте Сербии началось обсуждение вопроса отмены безвизового режима с Россией к концу 2026 года ради вступления в Евросоюз. О том, что страна собирается гармонизировать свою визовую политику с Европой, в сербском МИД заявили еще год назад. С тех пор Белград заметно ужесточил контроль за соблюдением миграционного законодательства. В Кремле уже сообщили, что если Сербия решится на отмену безвиза, Москва примет симметричные меры. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".