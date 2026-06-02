Кандидат на пост генсека ООН скоро посетит Россию

Кандидат на пост генерального секретаря ООН, бывший президент Чили Мишель Бачелет, как сообщил агентству РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов, в ближайшие дни посетит Россию.

«Бачелет собирается приехать в ближайшие дни, - сказал замминистра. - В проработке». «Надеемся принять ее», - добавил Алимов.

Он напомнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает всех кандидатов. Так, нашу страну уже посетили глава ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Срок полномочий нынешнего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря 2026 года.