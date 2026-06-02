Парламент Израиля единогласно проголосовал за досрочный самороспуск

Депутаты израильского парламента (Кнессета) единогласно проголосовали в первом чтении за законопроект о досрочном самороспуске, сообщила газета The Times of Israel.

Документ поддержали 106 законодателей, при этом против не высказался ни один человек. Ранее инициатива получила одобрение профильного комитета.

В конце мая Кнессет уже утвердил этот документ в предварительном чтении. Для окончательного вступления в силу закону предстоит пройти еще два этапа голосования на пленарных заседаниях. Очередные выборы должны состояться не позднее 27 октября 2026 года.

Изначально роспуска добивались бывшие союзники премьер-министра Биньямина Нетаньяху из партии «Объединенный иудаизм Торы». Чтобы сохранить контроль над сроками выборов, лидер коалиции Офир Кац выдвинул собственный проект. В итоге инициативу поддержали как представители коалиции, так и оппозиционные силы.

Незадолго до этого протестующие израильтяне потребовали проведения досрочных выборов.

Бывшие премьер-министры Нафтали Беннет и Яир Лапид создали совместную партию для участия в осеннем голосовании.