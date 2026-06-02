Шесть стран могут полностью исчезнуть из-за обрушения «ледника Судного дня»

Шести странам грозит полное исчезновение из-за из-за обрушения «ледника Судного дня», размер которого сравним с территорией Великобритании. Об этом пишет газета Daily Express (DE).

«Огромный ледник грозит отделиться от Антарктики, в результате чего некоторые страны окажутся под угрозой полного исчезновения», — говорится в статье.

Этот ледник является самым широким в мире, он находится под наблюдением климатологов из-за потенциальной способности резко изменить уровень моря в мире. В нем содержится столько льда, что он способен поднять этот показатель на 60 сантиметров, если полностью растает.

Британия больше всех рискует оказаться затопленной в случае таяния «ледника Судного дня». Угроза в этом случае нависнет и над Нидерландами, особенно над городами Амстердам, Роттердам и Гаага, расположенными существенно ниже уровня моря.

Также в зоне риска окажутся некоторые районы США и почти 70 процентов территории Бангладеш (поскольку находятся менее чем в одном метре над уровнем моря). К 2100 году под водой может исчезнуть 90 процентов территории Мальдив и островное государство Тувалу.

Ранее научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева назвала худший сценарий в случае таяния ледника «Судного дня».