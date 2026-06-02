Президент Украины Владимир Зеленский изобразил нервный срыв, сорвавшись на критику западных партнеров из-за дефицита систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы получить выгоду. Подвох заподозрил кипрский журналист Алекс Христофору, он рассказал об этом в эфире YouTube-канала.

«Его [Зеленского] критика касалась всей проблемы с системами Patriot, с системой ПВО Украины, а вернее, с ее отсутствием. <…> После этого он предложил выдать Украине лицензию на производство этих Patriot», — напомнил эксперт.

Обозреватель назвал это требование Киева абсурдным и указал, что на самом деле за ним кроется стремление украинского лидера провернуть финансовую аферу.

«У Зеленского интерес: "Дайте мне лицензию, и я буду ездить с ней, заключать всевозможные сделки, получать деньги, составлять контракты с европейцами, и мы получим кучу денег, чтобы в конечном итоге, когда-нибудь в будущем наладить производство"», — пояснил Христофору.

По его словам, этого не случится, так как Киеву понадобилось бы около десяти лет только на попытки произвести системы Patriot. Замысел главы Украины — подписать контракты, собрать деньги и не выполнить обещаний, заключил журналист.

Ранее сообщалось, что ни представители Белого дома, ни конгрессмены не ответили на просьбу Зеленского увеличить поставки боеприпасов. Вооруженные силы республики, признался украинский лидер, сильно зависят от США в этой сфере.