На Западе обвинили США в попытке втянуть Европу в прямой конфликт с Россией
Соединенные Штаты хотят, чтобы европейские страны напрямую начали участвовать в конфликте на Украине. Об этом заявил аналитик Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Дэнни Хэйфонга.
Он также отметил, что заявления о наличии некой российской угрозы на самом деле безосновательны, и Россия не стремится начинать войну с Европой.
Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что идея атаковать Калининград силами НАТО продиктована необходимостью продемонстрировать решительный настрой Прибалтики.