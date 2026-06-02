Пентагон перестал пускать журналистов в свое здание

Пентагон официально перестал пускать журналистов в свое здание. Об этом сообщил представитель американского оборонного ведомства Джоэл Вальдес в соцсети Х.

Доступ на территорию здания был закрыт в связи с тем, что пресс-служба Пентагона была переквалифицирована в объект для работы с информацией ограниченного доступа. Спичрайтеры из управления министра используют это же помещение и регулярно работают с секретными материалами, а также используют защищенную сеть SIPRNet.

В связи с этим нахождение посторонних лиц и прессы в данном помещении полностью запрещено, уточнил Вальдес. Встречи с пресс-секретарем и главой службы по связям с общественностью Шоном Парнеллом возможны только по предварительной записи.

Ранее стало известно, что Пентагон в июне планирует представить НАТО планы сокращения сил США в Европе.