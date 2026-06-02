Трамп нецензурно отчитал Нетаньяху по телефону и назвал его сумасшедшим

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого нецензурно его отчитал и назвал сумасшедшим в связи с его действиями на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Если бы не я, ты был бы в тюрьме. <...>. Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль», — сказал американский лидер во время беседы.

Трамп якобы прямо заявил, что помог Нетаньяху избежать тюремного заключения по делу о коррупции.

Кроме того, американский президент заявил, что Израиль ожидает еще большая изоляция на международной арене из-за ударов по Ливану. Уточняется, что Трампа беспокоит тот факт, что действия Тель-Авива приводят к большим жертвам среди гражданского населения. Кроме того, его волнует и снос целых строений ради уничтожения нескольких командиров «Хезболлах».

Ранее Трамп заявил, что Израиль не будет отправлять войска в Ливан.