Попытка сместить президента Венгрии вызвала протест толпы против Мадьяра

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр столкнулся с протестами во время пресс-конференции в центре Будапешта. Как передает ТАСС, группа недовольных граждан пыталась помешать его выступлению после заявлений о намерении добиваться ухода с поста президента страны Тамаша Шуйока.

Инцидент произошел на площади перед дворцом Шандора — официальной резиденцией главы государства. Незадолго до общения с журналистами Мадьяр встретился с Шуйоком, после чего вышел к прессе вместе с министром юстиции Мартой Гёрёг.

Во время выступления собравшиеся сторонники президента выкрикивали лозунги и старались заглушить слова главы правительства. Из-за этого премьеру неоднократно приходилось прерываться и повторять отдельные фрагменты своей речи. Несмотря на помехи, пресс-конференция продолжалась около получаса и транслировалась национальными телеканалами.

Мадьяр заявил, что его кабинет намерен добиваться отстранения Шуйока от должности, если тот не примет решение об отставке самостоятельно. Для этого правительство готово инициировать изменения в конституцию страны.

После победы партии «Тиса» на парламентских выборах 12 апреля премьер выступил с призывом к ряду высокопоставленных чиновников покинуть свои посты. По его мнению, многие представители действующей системы власти связаны с бывшим премьер-министром Виктором Орбаном и несут ответственность за бездействие в отношении предполагаемых злоупотреблений прежнего правительства.

Президент Тамаш Шуйок отверг требования об отставке и заявил, что продолжит исполнять свои обязанности. Кроме того, он обратился в Венецианскую комиссию при Совете Европы с просьбой дать правовую оценку возникшему конфликту.

На стороне президента выступили Виктор Орбан и партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», которая после выборов перешла в оппозицию. Они считают инициативы нового премьера опасным прецедентом, способным нарушить баланс власти и противоречащим действующей конституции страны.

Противостояние между правительством и президентом стало одним из первых крупных политических конфликтов после смены власти в Венгрии. Исход спора может оказать влияние не только на дальнейшую работу государственных институтов, но и на ход обсуждения возможных конституционных реформ, предложенных новым кабинетом министров.