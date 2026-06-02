Трамп оценил сроки достижения сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC оценил сроки достижения сделки с Ираном, отметив, что считает ее достижимой в течение следующей недели.

По словам американского лидера, ситуация выглядит хорошо, хотя сделка еще не согласована. Остается решить еще несколько вопросов, хотя их решение непросто для Тегерана.

«Вообще-то, это непросто и с нашей точки зрения. Но мы получаем то, что должны», — добавил Трамп.

Ранее агентство Tasnim писало, что Иран прекратил переговорный процесс с США на фоне обострения ситуации в Ливане.

Также стало известно, что Иран намерен полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать военные действия в Баб-эль-Мандебском проливе, чтобы усилить давление на Израиль.