Позиции Владимира Зеленского в украинском конфликте продолжают ухудшаться, а время работает не в его пользу. К такому выводу пришли авторы польского издания Myśl Polska.

В публикации говорится, что отношение западных стран к поддержке Киева постепенно меняется. По оценке авторов статьи, европейские государства все чаще рассматривают возможность переговоров с Москвой, тогда как в США Зеленского начинают воспринимать как препятствие на пути к урегулированию конфликта.

Обозреватели считают, что без внешней поддержки Украина оказалась бы в крайне сложном положении. В материале утверждается, что в случае отсутствия помощи со стороны союзников Киев не смог бы долго противостоять России.

Авторы статьи также полагают, что у украинского руководства остается ограниченное время для принятия решений, способных повлиять на дальнейшее развитие ситуации. По их мнению, речь может идти лишь о нескольких ближайших неделях.

В публикации приводится и позиция Москвы. В частности, напоминается заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сделанное в апреле. Тогда представитель Кремля говорил, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока Владимир Зеленский не согласится на заключение мирного соглашения. Песков подчеркивал, что российская сторона выступает не за временное прекращение огня, а за достижение долгосрочного и устойчивого мира.

Материал Myśl Polska стал очередной публикацией европейских СМИ, в которой обсуждаются перспективы дальнейшей поддержки Украины западными союзниками и возможные сценарии урегулирования конфликта на дипломатическом уровне.