Зеленский обратился с призывом к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны готовиться к якобы планируемому удару российской армии.

В рамках своего обращения к украинцам глава государства призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и пользоваться укрытиями.

— Обращайте внимание на воздушные тревоги, это очень важно. Обязательно пользуйтесь укрытиями, — сказал Зеленский.

Украинские мониторинговые ресурсы, со ссылкой на собственные источники, пишут, что в атаке могут участвовать от 700 до 800 дронов одновременно. Массовые запуски беспилотников якобы уже зафиксированы как минимум из шести различных направлений, передает «МК».

Однако официальных комментариев от Министерства обороны РФ по этому поводу не появлялось.

Днем ранее Зеленский уже утверждал, что российская сторона якобы планирует нанести удары по Украине в ночь на 1 или 2 июня.

24 мая армия России уже нанесла массированный удар по украинским военным объектам с использованием ракет «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Позднее украинские СМИ сообщили, что системам ПВО страны не удалось отразить ночной удар российских ракет по Киеву и Киевской области. Удары стали ответом на атаку ВСУ по Старобельску.

Украинские военные нанесли удар по территории общежития в Старобельске в ночь с 21 на 22 мая. В момент атаки в здании находились 86 учащихся и один работник. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».