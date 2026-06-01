СМИ: американцы поставили миллионы долларов на вторжение на Кубу

Граждане США поставили миллионы долларов на сайте со ставками Polymarket на то, что американская армия вторгнется на Кубу. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации издания, начала вторжения на Кубу ждут 54% пользователей сайта, которые пожелали принять участие в прогнозе. На этот вариант поставили более чем 5,1 миллиона долларов. При этом, 41% считает, что вторжение произойдет до конца 2026 года — на этот вариант поставили около 132 тысячи долларов.

Еще одна ставка — захватит ли США под стражу бывшего главу Кубы Рауля Кастро. 5% проголосовавших считают, что это произойдет до конца месяца, а еще 22% поставили на то, что Кастро захватят до конца года.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ обсуждает с США вопросы, связанные с Кубой.